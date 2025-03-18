شكرا لقرائتكم خبر عن المحبة تجمعنا.. الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل تنظم حفل إفطار جماعى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

أقامت الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل بالشراكة مع لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلى احتفالية إفطار جماعى اليوم الإثنين برعاية القس أمير شحاته راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل، وبحضور الدكتور القس نادى لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى وراعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس أسامة ناروز رئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي، مع قيادات من السنودس والمجمع ولجنته التنفيذية.

حضر الاحتفالية عدد كبير من القيادات الدينية على رأسهم الشيخ عرفات النجار، والشيخ محمد السبع، والشيخ أنور الكومي، والشيخ حسن عبد المجيد، ، والشيخ السيد الراجحي، والشيخ عمر حسين، والشيخ أشرف، والشيخ طاق النمر، والشيخ محمد أحمد، والقس عزيز جاد الرب، والقس عفت دانيال، والقس نبيل عبدالله من القسوس السودانيين.

وشارك بالحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية علي رأسهم الشيخ هادي مرجان عضو مجلس الشيوخ، وميلاد طلعت نيابة عن النائب محمد مصطفي السلاب، الدكتور محمود جبر أمين قسم أول وثانى حزب مستقبل وطن ولفيف من قيادات الحزب ، وأحمد الصفتي أمين قسم ثالث حزب مستقبل وطن مع لفيف من قيادات الحزب ، وطارق محجوب أمين حزب حماة وطن ولفيف من قيادات الحزب، واللواء حمدي حسن وناجى ياقوت عن تحالف مؤسسات وجمعيات مدينة نصر ومصر الجديدة. ودكتورة راندا فؤاد رئيس مؤسسة العائلة المقدسة، وبعض من القيادات الشعبية في مدينة الأمل.

وتضمن اللقاء كلمات من الحضور أكدت على الترابط الوطني والحب الذي يجمع المصريين دون تفرقة وأن الله المُحب يبارك حياتنا بمحبتنا لبعضنا البعض وبنبذنا للكراهية والتعصب.



مشاركة الشيوخ بالإفطار



جانب من إفطار مدينة الأمل



إفطار كنيسة الأمل