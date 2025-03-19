شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيرش: أشعر بغضب شديد إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالثلاثاء، 18 مارس 2025 10:57 م
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أنه يشعر بغضب شديد إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، وبشدة إلى احترام وقف إطلاق النار وإعادة تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.
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