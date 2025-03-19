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جوتيرش: أشعر بغضب شديد إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

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جوتيرش: أشعر بغضب شديد إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 18 مارس 2025 10:57 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أنه يشعر بغضب شديد إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، وبشدة إلى احترام وقف إطلاق النار وإعادة تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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