استعادة سعر البيتكوين لمستوى 85 ألف دولار وارتفاع هيمنة البيتكوين على السوق!

التذبذب سمة بارزة في سوق الكريبتو.

لكن في الأسابيع الماضية كان سعر البيتكوين هادئ بشكل غير طبيعي، خاصة وأن التذبذب ومثلما أشرنا سمة طبيعية ملاصقة لسعر البيتكوين، حيث ظل سعر البيتكوين ولفترة طويلة في النطاق العرضي ما بين 82 و85 ألف دولار.

ليخرج البيتكوين من هذا النطاق في الساعات القليلة الماضية حيث تمكن سعر البيتكوين من اختبار مستوى 88 ألف دولار والذي لم يقوى على اختراقه وعاد وتراجع لما دون مستوى 85 ألف دولار.

ليعاود السعر المحاولة مجددا لكنه يقبع في الوقت الحالي عند مستوى 85 ألف دولار.

المختلف في التذبذب في هذه الفترة أيضا فقدان العملات الرقمية البديلة السيطرة على السوق لصالح البيتكوين الذي ارتفعت هيمنته لتقترب من مستوى 60% أي بارتفاع 1.5% منذ الأسبوع الماضي.

في وقت نشر هذه المقالة تقريبا سعر البيتكوين وسعر عملة ترون فقط من يسجلون ارتفاعات أما باقي العملات الرقمية العشر الأولى فجميع مؤشراتها باللون الأحمر.

بالنسبة للقيمة السوقية الاجمالية لسوق الكريبتو فانخفضت لمستوى 2.81 تريليون دولار.

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