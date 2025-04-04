منصة “Crypto.com” تُتيح الدفع بـ “بايبال” لشراء العملات الرقمية في المنطقة الأوروبية

أعلنت “Crypto.com” عن تكامل جديد مع خدمة الدفع الرقمي العالمية “بايبال” يُمكّن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من شراء العملات الرقمية مباشرة باستخدام حساباتهم بايبال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتسهيل الدخول إلى سوق العملات الرقمية وتقليل الحواجز التي تواجه المستخدمين الجدد، لا سيما أولئك الذين يترددون في استخدام البطاقات المصرفية.

يمثل هذا التعاون تعزيز للتقارب بين التمويل التقليدي والعملات المشفرة، حيث تُوسّع بايبال بدورها من نطاق خدماتها الرقمية، بعد أن دعمت العام الماضي إمكانية شراء وبيع العملات المشفرة لأصحاب الحسابات التجارية في الولايات المتحدة، وأطلقت كذلك عملتها المستقرة “PYUSD”، المدعومة باحتياطي الدولار، والمستخدمة في خدمات مثل التحويلات عبر “Xoom”.

في الوقت ذاته، تستفيد “Crypto.com” من تحوّلات تنظيمية إيجابية في الولايات المتحدة، إذ أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميا تحقيقها في الشركة دون اتخاذ إجراءات قانونية.

في وقت سابق، أكد “نيك لوندغرين” الرئيس القانوني لشركة “Crypto.com” أن الإدارة السابقة للهيئة كانت قد استغلت سلطتها لعرقلة نمو القطاع، في حين أن البيئة التنظيمية الحالية أكثر انفتاحا وتفهما.

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