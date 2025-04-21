ارتفاع أسعار الذهب والبيتكوين بعد تصريح “ترامب”: من يملك الذهب هو من يضع القواعد

سجلت أسعار الذهب والبيتكوين ارتفاع ملحوظ خلال جلسات التداول الآسيوية المبكرة، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” على منصة “تروث سوشيال”، قال فيها:

القاعدة الذهبية للتفاوض والنجاح: من يملك الذهب هو من يضع القواعد.

وقد أعادت هذه العبارة تسليط الضوء على العلاقة التقليدية بين الثروة والنفوذ، مما حفّز الأسواق على التفاعل بقوة.

سجل الذهب مستوى قياسي بلغ 3385 دولار للأوقية، مرتفعا بنسبة تقارب 2% خلال 24 ساعة، بحسب بيانات موقع “TradingView”.

كما ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3% ليتجاوز مستوى 87,500 دولار، محققا مكاسب أسبوعية قدرها 4.5%.

هذا الارتفاع المتزامن في الذهب والبيتكوين، واللذَين يُشار إليهما أحيانا بـ: الذهبين الحقيقي والرقمي يعكس تزايد قناعة المستثمرين بضعف الدولار وتصاعد مستويات القلق الاقتصادي.

وفي تحليل موجز للوضع، أشارت رسالة “كوبيسي ليتر” إلى أن هذا الصعود المتزامن لكلا الأصلين لم يحدث منذ سنوات، ما يعكس تحوّل في المزاج الاستثماري العالمي تجاه المخاطر والعملات الورقية.

وجاء في التغريدة:

بلغ الذهب أعلى مستوياته التاريخية للمرة الخامسة خلال عام، بينما تخطّى سعر البيتكوين 87,000 دولار، في دلالة واضحة على تزايد المخاوف من تراجع الدولار.

يأتي هذا في وقت تراجع فيه مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات، متأثرا بتصريحات مدير المجلس الاقتصادي الوطني، “كيفن هاسيت”، التي أشار فيها إلى أن الرئيس “ترامب” لا يزال يدرس خيارات لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، “جيروم باول”.

وقد أثارت هذه التصريحات قلق الأسواق من احتمال تدخل سياسي أوسع في السياسة النقدية، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الدولار لصالح أصول يُنظر إليها كملاذات آمنة.

ومن اللافت أن البيتكوين لم تتبع النمط التقليدي الذي يربط ضعف الدولار بانخفاض في سعرها، مما يشير وفق بعض المحللين إلى بداية تحول في النظام، ما قد يغيّر موقع العملة الرقمية ضمن الخارطة المالية العالمية.

ومع ذلك، فإن فصل البيتكوين المحتمل عن الأصول عالية المخاطر، مثل أسهم التكنولوجيا، لا يزال موضوع مبكر للحكم، بحسب بعض التحليلات.

وتشير بيانات شركة “فرانكلين تمبلتون” إلى أن البيتكوين لا تزال ترتبط بشكل أوثق بأسهم التكنولوجيا مقارنة بالذهب.

فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يتجاوز معامل الارتباط بين البيتكوين والذهب مستوى 0.3، ما يؤكد اختلاف حركتهما، في حين أن ارتباطها بمؤشرات أسهم التكنولوجيا بلغ 0.7، ما يعكس استمرار علاقتها الوثيقة بالقطاع التكنولوجي، رغم تصنيفها كأصل بديل أو مخزن للقيمة.

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