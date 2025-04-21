العملات المشفرة تضيف نحو 100 مليار دولار بعد ارتفاع سعر البيتكوين لأعلى مستوى له في 3 أسابيع

واصل سعر البيتكوين تسجيل أداء إيجابي خلال الساعات 24 الماضية، متجاوزا حاجز 87,500 دولار للمرة الثانية فقط هذا الشهر، وهو أعلى مستوى يصل إليه سعر البيتكوين منذ 2 أبريل.

هذا الصعود يأتي بعد فترة من التراجع حيث لامست العملة أدنى مستوياتها تحت 75,000 دولار قبل أسبوعين، لكنها بدأت منذ ذلك الحين باستعادة زخمها تدريجيا، وتجاوزت مستوى 80,000 دولار بحلول 11 أبريل، واستقرت ضمن نطاق يتراوح بين 84,000 و86,000 دولار طوال الأسبوع الماضي.

التداول الآسيوي صباح يوم الاثنين كان نقطة التحول، حيث ارتفع السعر فجأة من 84,500 دولار إلى ما يزيد عن 87,600 دولار، مدفوع جزئيا بضعف الدولار الأمريكي.

ونتيجة لهذا الارتفاع، بلغت القيمة السوقية للبيتكوين أكثر من 1.735 تريليون دولار، في حين صعدت نسبة هيمنة البيتكوين على سوق العملات البديلة إلى 61%.

أما على صعيد العملات البديلة، فقد شهدت العملة تحولا نحو الارتفاع بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة.

اخترق سعر الإيثيريوم مستوى المقاومة عند 1600 دولار ويجري تداوله حاليا أعلى هذا المستوى بحوالي 50 دولار، بزيادة يومية بلغت 3.3%.

تجاوز سعر الريبل حاجز 2.1 دولار، بينما سجلت عملات مثل DOGE وADA ارتفاعات تراوحت بين 3% و4%.

العملات الرقمية البديلة الأخرى مثل LINK وAVAX وXLM وSUI وHBAR وPEPE وAPT وLTC حققت مكاسب قوية، فيما تصدّرت العملة الرقمية STX المشهد بارتفاع بنسبة 14%، تليها عملة INJ التي صعدت بنسبة 8%.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة بما يزيد عن 80 مليار دولار خلال يوم واحد، لتصل إلى 2.855 تريليون دولار وفقا لبيانات منصة “coingecko”.

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