مؤسس "BitMEX": طباعة النقود قادمة والبيتكوين سيكون المستفيد الأكبر!

يتوقع “آرثر هايز”، المؤسس المشارك لمنصة “BitMEX”، أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” التجارية، وعلى رأسها فرض تعريفات جمركية شاملة، إلى موجة جديدة من التيسير النقدي عالميا.

ويرى “هايز” أن هذه السياسة ستؤدي إلى طباعة ضخمة للنقود من قِبل البنوك المركزية، مما سيُشكّل دعم قوي لعملة البيتكوين، وقد يدفعها إلى مستويات غير مسبوقة.

جاءت تعليقات “هايز” بعد إعلان ترامب فرض تعريفات جمركية بـ10% على واردات 185 دولة، مع نسب أعلى على الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.

هذا الإعلان تسبّب في تراجع حاد في الأسواق، حيث انخفض سعر البيتكوين بنحو 7%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو تريليوني دولار.

ورغم الهبوط، يرى “هايز” أن هذه الفوضى فرصة، متوقعا أن تلجأ البنوك المركزية إلى التيسير الكمي لدعم أسواق الديون، وهو ما سيكون في صالح البيتكوين.

وأكد “هايز” مجددا توقعه بوصول سعر البيتكوين إلى 250,000 دولار بحلول نهاية 2025، مدفوعا بتوسع العرض النقدي وانعدام الثقة بالأنظمة المالية التقليدية.

لكنه حذر من مخاطر إضافية، مثل ضعف الين الياباني واحتمال تصاعد الحروب التجارية.

في الوقت الراهن، تسعى عملة البيتكوين إلى التعافي، مسجلة ارتفاع يومي طفيف، رغم أدائها الضعيف نسبيا خلال الأسابيع الماضية.

اقرأ أيضا:

حيتان سولانا تتخلّى عن SOL بعد أكبر عملية تحرير للعرض المقفول منذ سنوات

منصة “Crypto.com” تُتيح الدفع بـ “بايبال” لشراء العملات الرقمية في المنطقة الأوروبية

