'كانغو' تبيع أعمالها في الصين وتتجه بالكامل إلى تعدين البيتكوين: تقرير

تام شمس - الجمعة 4 أبريل 2025 11:24 صباحاً - وافقت شركة "كانغو"، وهي تكتّل صيني مدرج في البورصة، على تسليم عملياتها التقليدية في الصين إلى كيان مرتبط بشركة "بيت ماين"، في خطوةٍ تهدفُ إلى التركيز بالكامل على تعدين البيتكوين (BTC)، وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن "ذا ماينر ماج".

وبشكلٍ أدق، وافقت "كانغو" على بيع أعمالها في مجال تمويل السيارات في الصين لشركة "أورس ألفا ديجيتال ليميتد" مقابل 352 مليون دولار، بحسب التقرير.

وفي الوقت نفسه، تقوم "بيت ماين" بنقل 32 إكساهاش في الثانية (EH/s) إلى "كانغو". ووفقًا لـ "ذا ماينر ماج"، فإن هذه الصفقة تجعل أصول "بيت ماين" في التعدين متاحة للسوق العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه يُستخدم "الإكساهاش" كوحدة قياس لمساهمة المُعدّن في معدل تجزئة شبكة البيتكوين، والذي يمثل إجمالي القدرة الحاسوبية التي تضمن أمان الشبكة.

وقد ذكر تقرير "ذا ماينر ماج" أن "أورس ألفا ديجيتال ليميتد" لديها نفس العنوان القانوني والمدير المؤسس لشركة "أنت ألفا"، وهي كيان خاضع في النهاية لرئيس مجلس إدارة شركة التعدين "بيت ماين".

ارتفعت أسهم كانغو المدرجة في بورصة نيويورك بنسبة ٢٥٪ هذا الشهر. المصدر: Google Finance

ما علاقة عائلة ترامب؟

واجهت "بيت ماين" تدقيقًا من السلطات الأمريكية بعد أن أدرجت البلاد شركتها التابعة المتخصّصة بالذكاء الاصطناعي، Sopghgo، في القائمة السوداء، وفقًا لما أفادت به "بلومبرغ".

وحسبما أفادت "بلومبرغ"، فإن "بيت ماين" لديها علاقة عمل مع "أمريكان بيتكوين"، وهو كيان تعدين مُرتبط بعائلة ترامب، تم إنشاؤه في مارس كجزء من صفقة مع "هات 8"، المزود للبنية التحتية للطاقة والحوسبة.

في 31 مارس، استحوذت "هات 8" على حصة الأغلبية في "أمريكان بيتكوين" (المعروفة سابقًا باسم "أمريكان داتا سنترز")، والتي كان من بين مؤسسيها أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب.

وقد قامت "هات 8" بنقل معدات تعدين البيتكوين الخاصة بها إلى "أمريكان بيتكوين"، والتي تفكر حاليًا في طرح عام أولي (IPO)، وفقًا لتقرير "بلومبرغ".

وذكرت الشركتان أن "أمريكان بيتكوين" ستركّز على تعدين العملات الرقمية، بينما تستهدف "هات 8" تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات لتطبيقات مثل الحوسبة عالية الأداء.

في عام 2025، عانت أسهم تعدين البيتكوين وسط تراجع أسعار العملات الرقمية والضغوط على نماذج الأعمال الناتجة عن "تنصيف" شبكة البيتكوين في أبريل، وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن "جي بي مورغان" ونقلتها "كوينتيليغراف".

كل أربع سنوات، يتم خفض كمية البيتكوين التي يتم تعدينها لكل "كتلة" — وهي حزمة من بيانات المعاملات المخزنة على الشبكة — إلى النصف. وقد أدى "تنصيف" أبريل إلى تقليص مكافآت التعدين من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين لكل بلوك.