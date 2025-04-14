شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 5 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة البورصة نحو 5 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 76 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.3 مليارات جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 31182.37 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.4% ليبلغ 8966.23 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 0.49% ليصل إلى 12353.73 نقطة.