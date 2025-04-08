مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 108.74 نقاط ليقفل عند مستوى 11302.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 495 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 188 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الزامل للصناعة، و صناعة الورق، والدريس، ورتال، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمريكانا، والماجد للعود، وأبو معطي، ومعادن، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92% و 5%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وباتك، وأرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومسار، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 176.81 نقطة ليقفل عند مستوى 28473.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

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