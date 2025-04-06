شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، 6 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 50.67 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 51.22 جنيه للبيع، و51.12 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصرارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصر، إلى: 51.21 جنيه للبيع، و51.11 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 51.19 جنيه للبيع، و51.09 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، 51.24 جنيه للبيع، و51.14 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، إلى: 51.23 جنيه للبيع، و51.13 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 51.18 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.35 جنيه للبيع، و51.25 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني إلى: 51.19 جنيه للبيع، و51.09 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قطر الوطني، 51.18 جنيه للبيع، و51.08 جنيه للشراء.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام