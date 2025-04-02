أسعار النفط تستقر وسط ترقب لرسوم جمركية جديدة.. وخام برنت يسجل 74.49 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار النفط وسط تداولات ضعيفة اليوم بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المقرر الإعلان عنها مساء اليوم.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 0.4 % أمس، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 71.23 دولارًا بعد هبوطها 0.4 %.

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