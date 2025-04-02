شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن تقسيط الغاز للمنازل والأوراق المطلوبة للتعاقد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن خطة قطاع البترول فيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل زيادة معدلات التوصيل بجميع المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى كما جاء قرار وزارة البترول بعودة نظام تقسيط عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده لحرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، وتتضمن أهم المعلومات عن نظام التقسيط وأهم الأوراق المطلوبة الآتى..

1- تطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد.

2- تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهرى على 7 سنوات.

3- يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

4- أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل الآتى:

5-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل للاطلاع).

6- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

7-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).