شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انتعاش الحركة الشرائية بعسير مع اقتراب عيد الفطر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
تشهد الأسواق والمراكز التجارية في منطقة عسير إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للتسوق وشراء احتياجات ومستلزمات عيد الفطر.
ووثقت عدسة “واس” الحركة النشطة للمتسوقين، ووفرة المنتجات وتنوعها في المحال التجارية من أزياء ومستلزمات وعطورات، وألعاب الأطفال وحلويات وهدايا، في حين تتنافس المتاجر على تقديم العروض والتخفيضات الترويجية التي تجذب مختلف فئات المجتمع.
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