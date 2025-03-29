انتعاش الحركة الشرائية بعسير مع اقتراب عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشهد الأسواق والمراكز التجارية في منطقة عسير إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للتسوق وشراء احتياجات ومستلزمات عيد الفطر.

ووثقت عدسة “واس” الحركة النشطة للمتسوقين، ووفرة المنتجات وتنوعها في المحال التجارية من أزياء ومستلزمات وعطورات، وألعاب الأطفال وحلويات وهدايا، في حين تتنافس المتاجر على تقديم العروض والتخفيضات الترويجية التي تجذب مختلف فئات المجتمع.

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