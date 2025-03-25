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شكرا لقرائتكم خبر عن غموض البيانات الأمريكية.. استمرار تراجع سعر الذهب للجلسة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استمر تراجع سعر الذهب، وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات يوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، في ظل حالة الغموض التي تحيط بنطاق موجة الرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر المقبل، ومسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتراجع سعر الذهب تسليم الشهر الحالي بمقدر 10ر5 دولار، أي بنسبة 17ر0% إلى 10ر3013 دولار للأوقية.
في حين تراجع سعر الفضة بمقدار 025ر0 دولار، أي بنسبة 08ر0% إلى 265ر33 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.
وتراجع سعر النحاس بمقدار 0365ر0 دولار، أي بنسبة 75ر0% إلى 0510ر5 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدأ المسؤولون الأمريكيون والروس محادثات في المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق تقدم نحو وقف واسع لإطلاق النار في أوكرانيا.
وتراجع سعر الذهب تسليم الشهر الحالي بمقدر 10ر5 دولار، أي بنسبة 17ر0% إلى 10ر3013 دولار للأوقية.
في حين تراجع سعر الفضة بمقدار 025ر0 دولار، أي بنسبة 08ر0% إلى 265ر33 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.
وتراجع سعر النحاس بمقدار 0365ر0 دولار، أي بنسبة 75ر0% إلى 0510ر5 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.
الرسوم الأمريكية الجديدةورغم التقارير الإعلامية التي أشارت في وقت سابق إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة ستكون أكثر توجيهًا وأقل حدة مما كان متوقعًا، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرض قريبًا رسومًا على السيارات والألومنيوم والأدوية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدأ المسؤولون الأمريكيون والروس محادثات في المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق تقدم نحو وقف واسع لإطلاق النار في أوكرانيا.