شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«نادك» توقع اتفاقية تمويل بـ1.1 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) توقيع الشركة التابعة (شركة الراعي الوطنية للمواشي، شركة ذات مسؤولية محدودة)أمس، وهي شركة مملوكة بنسبة 51% لشركة (نادك) على اتفاقية تمويل من صندوق التنمية الزراعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتمويل إنشاء مشروع يعنى بالتربية الحيوانية المكثفة (الأغنام والماعز) وإكثارها وإنتاج اللحوم بسقف أعلى 1,106,188,176 ريال وفق مراحل التنفيذ والتقدم بالمشروع وتقديم المستندات اللازمة للصرف.
وأضافت أن مدة التمويل 15 عاماً مع فترة سماح مدتها 3 سنوات.
وقدم الشركاء ضمانات بما يتناسب مع حصصهم في الشركة، إذ رهنت (نادك) إحدى الأراضي التابعة لها في منطقة وادي الدواسر، بالإضافة إلى تقديم ضمان الشركات من الشركاء وفقاً للصيغة المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية.
وأوضحت أن الهدف من الاتفاقية: تمويل شراء الأصول ورأس المال العامل اللازم لمشروع التربية الحيوانية المكثفة (الأغنام والماعز) وإنتاج اللحوم لشركة الراعي الوطنية للمواشي (إحدى الشركات التابعة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتمويل إنشاء مشروع يعنى بالتربية الحيوانية المكثفة (الأغنام والماعز) وإكثارها وإنتاج اللحوم بسقف أعلى 1,106,188,176 ريال وفق مراحل التنفيذ والتقدم بالمشروع وتقديم المستندات اللازمة للصرف.
وأضافت أن مدة التمويل 15 عاماً مع فترة سماح مدتها 3 سنوات.
وقدم الشركاء ضمانات بما يتناسب مع حصصهم في الشركة، إذ رهنت (نادك) إحدى الأراضي التابعة لها في منطقة وادي الدواسر، بالإضافة إلى تقديم ضمان الشركات من الشركاء وفقاً للصيغة المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية.
وأوضحت أن الهدف من الاتفاقية: تمويل شراء الأصول ورأس المال العامل اللازم لمشروع التربية الحيوانية المكثفة (الأغنام والماعز) وإنتاج اللحوم لشركة الراعي الوطنية للمواشي (إحدى الشركات التابعة).