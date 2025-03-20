شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية بقيمة 61.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ترسية عقد كشف التسربات وإصلاحها بمنطقة جازان، أمس، مع شركة المياه الوطنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ61.8 مليون ريال.
ونوهت بأن شركة الخریف لتقنية المياه والطاقة ستنفذ أعمال الكشف والإصلاح لتسربات المياه في منطقة جازان لمدة 30 شهرًا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ61.8 مليون ريال.
ونوهت بأن شركة الخریف لتقنية المياه والطاقة ستنفذ أعمال الكشف والإصلاح لتسربات المياه في منطقة جازان لمدة 30 شهرًا.