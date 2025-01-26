شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار 50.35 جنيه للبيع فى البنك المركزى اليوم الأحد 26-1-2025 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 26 يناير 2025 08:00 ص
ينشر الخليج 365 سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد 26-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرية، مسجلا فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع
50.27 جنيه للشراء
50.37 جنيه للبيع
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء
50.33 جنيه للبيع.
50.29 جنيه للشراء
50.39جنيه للبيع
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