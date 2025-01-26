شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار 50.35 جنيه للبيع فى البنك المركزى اليوم الأحد 26-1-2025 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأحد، 26 يناير 2025 08:00 ص

ينشر الخليج 365 سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد 26-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرية، مسجلا فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.27 جنيه للشراء

50.37 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.29 جنيه للشراء 50.39جنيه للبيع

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