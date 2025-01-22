شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4342.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 3981 جنيها للبيع، و3954.75 جنيه للشراء. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 3800 جنيه للبيع، و3775 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3257.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2533.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2171.5 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 30400 جنيه للبيع، و30200 جنيه للشراء.