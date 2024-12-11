شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 3820 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 24)، 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 22)، 4002 جنيه للبيع، و3981 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب ارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 21)، 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 18)، 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 14)، 2546.75 جنيه للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 12)2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 30560 جنيها للبيع، و30400 جنيه للشراء.