شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يرتفع إلى 3800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 24)، 4342.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 22)، 3981 جنيه للبيع، و3954.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب وارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 21)،إلى: 3800 جنيه للبيع، و3775 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 18)، 3257.25 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 14)، 2533.25 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 12)، 2171.5 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء،30400 جنيه للبيع، و30200 جنيه للشراء.