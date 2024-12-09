شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط نظام بشار الأسد.. هبوط حاد للليرة السورية أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الليرة السورية بشكل حاد أمام الدولار، اليوم الإثنين، على خلفية انهيار النظام السوري برئاسة بشار الأسد.

وارتفع سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية، مسجلا 27 ألف ليرة للبيع، و22 ألف ليرة للشراء. الليرة السورية فقدت العملة السورية 42% من قيمتها أمام العملات الأجنبية بعد هروب الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، وسط دخول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق فجر الأحد.

وكان الدولار سجل في مصرف سوريا المركزي 13.7 ألف ليرة، فيما كانت تتداول العملة الخضراء قبل الأحداث الأخيرة عند مستويات 15 ألف ليرة.

ويتداول الدولار في حلب مقابل 36 ألف ليرة بعد تراجع العملة السورية بنحو 64% أمام العملة الخضراء. التضخم في سوريا وكان البنك الدولي قد توقع أن يبلغ التضخم في سوريا خلال العام الحالي إلى 99.7%، فيما أصدر البنك تقريرا في عام 2022 يشير فيه إلى أن الفقر طال نحو 69% من السكان السوريين (14.5 مليون نسمة).

وشهدت سوريا، أمس الأحد، سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد رسميا، بإعلان الفصائل المسلحة، وكذلك رئيس الحكومة السورية.

ويعيش السوريون خلال السنوات الأخيرة في أزمة اقتصادية تشمل قطاع الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة.

وتعتمد أعداد كبيرة من العائلات السورية على الحوالات المالية التي ترد من أبنائهم المقيمين في الخارج.

