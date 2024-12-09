شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طنيَّات المناولة بالموانئ بنسبة 4.29% خلال نوفمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال شهر نوفمبر لعام 2024م، ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 4.29 %، لتصل إلى 24,735,561 طنًا، مقارنة بـ 25,23,717,049 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م.

وسجَّلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 23 %، لتصل إلى 261,030 حاوية، مقارنة بـ 212,216 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، بينما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.62%، لتصل إلى 259,355 حاوية، مقارنة بـ 224,324 حاوية العام الماضي. البضائع العامة بلغ إجمالي البضائع العامة 1,131,939 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,598,925 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 13,057,383 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 716,541 رأس ماشية، بانخفاض قدره 4.98%، مقارنة بـ 754,124 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.

وبلغت أعداد حاويات المناولة 670,185 حاوية، بانخفاض قدره 9.14%مقارنة بـ737,628 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 49.43 %، لتصل إلى 138,66 حاوية، مقارنة بـ 274,203 حاويات خلال عام 2023م. الحركة الملاحية وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 6.96 %، لتصل إلى 949 سفينة، مقارنة بـ 1,020 سفينة عام 2023م، في حين سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 15.78%، لتصل إلى 66,422 راكبًا، مقارنة بـ 78,865 راكبًا العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 11.82 %، لتصل إلى99,760 سيارة، مقارنة بـ 89,214 سيارة العام الماضي.

يذكر أن" موانئ" حققت خلال شهر أكتوبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 8.26%، لتصل إلى 27,012,128 طنًا، مقارنة بـ 24,951,573 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 14% لتصل إلى 254,832 حاوية، مقارنة بـ 223,434 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 10% لتصل إلى 248,216 حاوية، مقارنة بـ 226,514 حاوية العام الماضي.