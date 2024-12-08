الاقتصاد

أرباح بـ 19 مليار جنيه.. نتائج بورصة مصر بعد إغلاق تعاملات اليوم

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه.
ووصل إلى 1.289 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 20 مليار جنيه.

نتائج بورصة مصر اليوم

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.72% مسجلاً 31060.51 نقطة.

بورصة مصر

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.32% ليصل إلى 8587.11 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.46% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 11800.69 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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