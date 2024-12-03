شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشرف بعد قليل حفل استقبال غرفة الشرقية السنوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، حفل استقبال غرفة الشرقية السنوي، بعد قليل.

وينطلق حَفلَ غرفة الشرقية استقبالها السنوي، برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك مركز معارض الظهران إكسبو.

وتسعى غرفة الشرقية من خلال حفل العام الذي يعد أكبر تجمع للقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية.

ويشهد حضورًا من ممثلي الشركات الكُبرى والهيئات ومؤسسات القطاع الأهلي والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية، فضلاً عن كبار ممُثلي المؤسسات الرسمية الحكومية من مختلف مدن ومحافظات المنطقة، إلى تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين كافة مشتركيها وقطاع الأعمال وبين القطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع، بما يمثله الحفل السنوي من مُلتقى يُحفز على التفاعل ويحقق التواصل مع كبار مسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية ومسؤولي القطاع الأهلي في المنطقة.