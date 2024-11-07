شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«التنمية الغذائية» تحصل على تمويل بـ35 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية حصول شركة مطاعم التنمية التابعة لها، اليوم، على تسهيلات رأس المال العامل المتجددة وتسهيلات مرابحة السلع طويلة الأجل بقيمة 35 مليون دولار من البنك الأهلي المتحد.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، باستخدام التمويل لدعم خطط التوسع الاستراتيجي وتلبية احتياجات رأس المال العامل.
وأضافت أن قيمة التمويل 35 مليون دولار، فيما تبلغ مدة التمويل 7 سنوات من تاريخ السحب الأول.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر، وضمان الشركات.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، باستخدام التمويل لدعم خطط التوسع الاستراتيجي وتلبية احتياجات رأس المال العامل.
وأضافت أن قيمة التمويل 35 مليون دولار، فيما تبلغ مدة التمويل 7 سنوات من تاريخ السحب الأول.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر، وضمان الشركات.