شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الأفق التعليمية» يقرر توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الأفق التعليمية، اليوم، توزيع أرباح مرحلية نقدية عن الربع الأول للعام 2024/2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 3,750,000، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,500,000.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-08 الموافق 2024-11-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-18 الموافق 2024-11-20.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 3,750,000، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,500,000.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-08 الموافق 2024-11-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-18 الموافق 2024-11-20.