شكرا لقرائتكم خبر عن "شيرى" تستحوذ على 41% من مبيعات السيارات المجمعة محليا فى سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير من "أميك" مجلس معلومات السيارات فى مصر، أن العلامة خلال سبتمبر 2024، واستطاعت العلامة الصينية "شيرى" أن تحتل صدارة مبيعات السيارات "المجمعة محليًا"، وذلك من خلال بيع 1,831 سيارة.

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات أن الحصة السوقية وصلت للعلامة الصينية "شيري" سجلت 41%، بزيادة طفيفة عن سبتمبر 2023 الذي شهد مبيعات بلغت 1,162 سيارة وحصة سوقية 28%.



