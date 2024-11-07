شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «صدر» إلى 1.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات الأخرى وارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض أرباح الاستثمارات نتيجة ضخ الاستثمارات النقدية في توسعات الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وانخفض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع السابق وذلك نتيجة: ارتفاع المبيعات بنسبة 22%، وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية والتسويقية، وانخفاض المصروفات الأخرى وانخفاض مخصص الزكاة.

وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع تكلفة المبيعات حيث ارتفعت بنسبة 19%، وانخفاض إيرادات الإستثمارات وزيادة تكاليف التمويل.

وسجلت الشركة صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة: ارتفاع تكلفة المبيعات، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار، وارتفاع المصروفات الأخرى وانخفاض أرباح الاستثمارات نتيجة ضخها في توسعات الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، وارتفاع مخصص الزكاة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة صدر للخدمات اللوجستية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 140.9% إلى 1.7 مليون ريال، مقارنة بخسائر 715 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الخسارة خلال الربع الحالي نتيجة، ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة أعلى من الإرتفاع في المبيعات، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات الأخرى وارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض أرباح الاستثمارات نتيجة ضخ الاستثمارات النقدية في توسعات الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية.وانخفض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع السابق وذلك نتيجة: ارتفاع المبيعات بنسبة 22%، وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية والتسويقية، وانخفاض المصروفات الأخرى وانخفاض مخصص الزكاة.وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع تكلفة المبيعات حيث ارتفعت بنسبة 19%، وانخفاض إيرادات الإستثمارات وزيادة تكاليف التمويل.وسجلت الشركة صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة: ارتفاع تكلفة المبيعات، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار، وارتفاع المصروفات الأخرى وانخفاض أرباح الاستثمارات نتيجة ضخها في توسعات الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، وارتفاع مخصص الزكاة.