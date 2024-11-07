شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جرير» إلى 308.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في الربع الثالث من 2024 بنسبة 4% إلى 308.2 مليون ريال، مقارنة بـ296.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 1% فقط إلا أن النمو في إجمالي الربح بلغ 7.9% والذي يعود بصورة أساسية إلى التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، فيما تضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وبرغم النمو في إجمالي الربح بنسبة 7.9% فقد حقق صافي الربح زيادة بنسبة 4% متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.
ومقارنة مع الربع السابق، فإن على الرغم من الزيادة الطفيفة في المبيعات بنسبة 0.6% فقط إلا أن النمو في إجمالي الربح بلغ 57.9% والذي يعود بصورة أساسية إلى التغير الإيجابي في المزيج البيعي لصالح الأقسام ذات الربحية الأعلى نسبيا مثل أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية، وأيضا بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين.
وبرغم الزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الادارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية الا أن نسب الزيادة فيها أقل بكثير من الزيادة في مجمل الربح مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة أكبر من الارتفاع في إجمالي الربح.
وتضمنت الأسباب: زيادة الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى أن برغم ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 2.5% وهي أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، وبرغم ارتفاع الإيرادات الأخرى، إلا أن صافي الربح شهد انخفاضا طفيفا بواقع 0.2% متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.
وقرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث 2024.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 312 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1200 مليون سهم.
وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 0.26 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 26%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-05-09 الموافق 2024-11-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-18 الموافق 2024-11-20.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 1% فقط إلا أن النمو في إجمالي الربح بلغ 7.9% والذي يعود بصورة أساسية إلى التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، فيما تضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وبرغم النمو في إجمالي الربح بنسبة 7.9% فقد حقق صافي الربح زيادة بنسبة 4% متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.
ومقارنة مع الربع السابق، فإن على الرغم من الزيادة الطفيفة في المبيعات بنسبة 0.6% فقط إلا أن النمو في إجمالي الربح بلغ 57.9% والذي يعود بصورة أساسية إلى التغير الإيجابي في المزيج البيعي لصالح الأقسام ذات الربحية الأعلى نسبيا مثل أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية، وأيضا بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين.
وبرغم الزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الادارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية الا أن نسب الزيادة فيها أقل بكثير من الزيادة في مجمل الربح مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة أكبر من الارتفاع في إجمالي الربح.
وتضمنت الأسباب: زيادة الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى أن برغم ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 2.5% وهي أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، وبرغم ارتفاع الإيرادات الأخرى، إلا أن صافي الربح شهد انخفاضا طفيفا بواقع 0.2% متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.
وقرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث 2024.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 312 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1200 مليون سهم.
وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 0.26 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 26%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-05-09 الموافق 2024-11-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-18 الموافق 2024-11-20.