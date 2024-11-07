شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «أيان» إلى 34.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة أيان للاستثمار في الربع الثالث من 2024 بنسبة 38.7% إلى 34.545 مليون ريال، مقارنة بـ56.334 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة انخفضت خسائر الربع الحالى بنسبة 38.7% عن خسائر الربع المماثل من العام السابق ويعود سبب ذلك إلى: انخفاض تكلفة الإيرادات، واستلام توزيعات أرباح خلال الربع الحالى مقابل عدم استلام توزيعات أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق.

وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح من حصة الشركة من نتائج شركات زميلة مقابل تحقيق خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض خسائر العمليات غير المستمرة.

وانخفضت خسائر الربع الحالى بنسبة 28.6% عن خسائر الربع السابق و يعود سبب ذلك إلى: انخفاض تكلفة الإيرادات، واستلام توزيعات أرباح خلال الربع الحالى مقابل عدم استلام توزيعات أرباح خلال الربع السابق، وانخفاض خسائر العمليات غير المستمرة.

وبحسب البيان، انخفضت خسائر الفترة الحالية بنسة 3.82% عن الفترة المماثلة من العام السابق ويعود سبب ذلك إلى: انخفاض تكلفة الإيرادات، وانخفاض خسائر العمليات غير المستمرة.

مع الأخذ فى الاعتبار بأنه قد تم تصنيف كافة إيرادات ومصروفات شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية (شركات تابعة) وتظهر صافى نتائج تلك الشركات تحت بند عمليات غير مستمرة وكذلك فقد تم إعادة تصنيف كافة أرقام المقارنة لتتماشي مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولى رقم 5.