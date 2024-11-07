شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3785 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، في مصر، 4325.75 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، في مصر، 3965.25 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، في مصر، إلى 3785 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، في مصر، 3244.25 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس، في مصر، 2523.25 جنيه للبيع، و2510 جنيهات للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس، في مصر، إلى 2162.75 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 30280 جنيها.