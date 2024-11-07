شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالطاقة: استراتيجية 2040 توفر سنويا 51 مليون طن وقود بتكلفة 30 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق والخبير فى مجال الطاقة، أن استراتيجية مصر للطاقة 2040 التى تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بعد تعديلها تحقق كل أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى فى إنتاج الكهرباء.

وأوضح سلماوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن استراتيجية مصر للطاقة 2040 تستهدف إنتاج 68 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح أو مائى، موضحا أن إنتاج هذه القدرات من الطاقات المتجددة يحقق وفر سنوي فى الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة التقليدية يصل إلى 51 مليون طن وقود احفورى.

وأشار سلماوى أن توفير 51 مليون طن سنويا من الوقود الاحفورى يحقق وفر مالى يصل إلى 30 مليار دولار سنويا بحلول 2040 ، مشيرا إلى أنه وفقا للدراسات فمن المتوقع أن تصل تكلفة الطن من الوقود الاحفورى إلى 600 دولار للطن.

وتابع سلماوى أن من أهم ما تتميز به استراتيجية مصر للطاقة 2040 هو اهتمامها بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أنه من المستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 90 مليون طن إلى 42 مليون طن بحلول 2040 رغم أن القدرات المتوقع انتاجها ستكون أضعاف العام الجاري.