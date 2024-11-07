شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سهل للتمويل» إلى 5.11 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وحققت الشركة صافي ربح قدره 5.11 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة ب 6.04 مليون ريال في الربع السابق، مسجلة انخفاض بنسبة 15٪. ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.

وبحسب البيان حققت الشركة صافي ربح قدره 15.77 مليون ريال خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة ب 9.81 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 60.72٪.

ويعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سهل للتمويل في الربع الثالث من 2024 بنسبة 7.2% إلى 5.112 مليون ريال، مقارنة بـ4.769 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.وحققت الشركة صافي ربح قدره 5.11 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة ب 6.04 مليون ريال في الربع السابق، مسجلة انخفاض بنسبة 15٪. ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.وبحسب البيان حققت الشركة صافي ربح قدره 15.77 مليون ريال خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة ب 9.81 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 60.72٪.ويعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.