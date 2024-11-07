خارجية قطر: رئيس وزراء قطر ووزير خارجية بريطانيا بحثا خفض التصعيد بلبنان وجهود إنهاء حرب غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بحث مع وزير خارجية بريطانيا لامي مستجدات المنطقة وخفض التصعيد بلبنان".

وبحث الجانبان تعزيز الجهود لإنهاء الحرب على غزة وإيصال المساعدات إلى غزة دون عوائق.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.