حزب الله: استهدفنا تحركًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الخامسة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024 تحركًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.‏

وفي بيان سابق، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024 تحركًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.‏