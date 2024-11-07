رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا شيء يعبر عن الانتصار أكثر من إعادة الإسرائيليين إلى بلداتهم في الشمال بأمان

زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أنه "لا شيء يعبر عن الانتصار أكثر من إعادة الإسرائيليين إلى بلداتهم في الشمال بأمان"، لافتاً الى أنه "في كل تسوية سياسية لو تحققت سيتعيّن على الجيش الإسرائيلي ملاحقة الانتهاكات بقوة النار".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.