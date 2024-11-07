شكرا لقرائتكم خبر "ماونتن ڤيو" المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تحول استراتيجي للتوسع الإقليمي، أعلنت شركة ماونتن ڤيو المصرية الرائدة في قطاع التطوير العقاري التي تزيد خبرتها عن 20 عامًا، ومبيعات تتجاوز 25 مليار ريال سعودي في آخر خمس سنوات، عن دخول السوق السعودي بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، كما أكدت مشاركتها كراعٍ ماسي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي سيُقام في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري بالرياض، في خطوة تتزامن مع إطلاق أول مشروعاتها العقارية في المملكة العربية السعودية.

ويأتي إطلاقها "ماونتن ڤيو السعودية" الجديدة بالتعاون مع شركة “مايا للتطوير والاستثمار العقاري”، في إطار رؤيتها لدعم مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، الذي يسعى إلى توفير حلول سكنية تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وقد استحوذت الشركة الجديدة مؤخراً على أول قطعة أرض لها في مدينة الرياض بالشراكة مع” آل سعيدان للعقارات”؛ بهدف تطوير مجتمعات مبتكرة تتناسب مع أذواق العملاء في هذا السوق النوعي.

وأشار المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، إلى أن التوسع في المملكة يأتي مدفوعاً بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات السعودي، والذي يُتوقع أن تصل قيمته إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، مؤكدًا أنهم يسعون إلى تحقيق تناغم بين مجتمعاتها المتكاملة واحتياجات العملاء المحليين، مع التركيز على تقديم تجارب سكنية فريدة ومستدامة.

كما أوضح المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة، أن دخول ماونتن ڤيو إلى السوق السعودي يمثل نقطة انطلاق هامة للشركة خارج مصر. مضيفًا أن الشركة ستقدم معايير جديدة للتطوير العقاري، عبر تطبيق “علم السعادة” الذي أثبت نجاحه في السوق المصري.

ومن جانبه، عبر الدكتور سلطان بن صالح السالم، المؤسس والمدير العام لشركة “مايا” للتطوير والاستثمار العقاري، عن أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مفاهيم التطوير العقاري بالمملكة، مع التركيز على استقطاب تجارب عالمية ناجحة في مجالات الاستدامة والتقنيات الحديثة، فضلًا عن كونها شريكًا إستراتيجيًا مع الشركة الوطنية للإسكان".

فيما عبر الأستاذ سلطان الخضير، الرئيس التنفيذي لشركة آل سعيدان العقارية، عن تفاؤله بالشراكة مع “ماونتن ڤيو السعودية”، مبينًا أنها بداية لمجموعة من المشاريع العمرانية الهامة في المملكة، وبالتحديد في مدينة الرياض، مما سيعزز من نمو القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مايا العقارية، الشريك الاستراتيجي لماونتن فيو، تعد من الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات والأحياء السكنية، كما تتمتع بشراكة استراتيجية مع “الشركة الوطنية للإسكان”، أكبر مطور عقاري في المملكة والشرق الأوسط، وقد حصلت في عام 2021 على جائزة أفضل مطور عقاري ضمن فئة المشاريع التي تتجاوز 1000 وحدة سكنية عن مشروعها العائلي "مجتمع الفريدة السكني”، الذي يضم العديد من المرافق الأساسية والترفيهية، وتم بناؤه بتكنولوجيا ألمانية مضادة للرياح والزلازل، ويقع في موقع متميز بين المدن الرئيسية في المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر، الظهران)، على طريق الدمام-الرياض، وبالقرب من مواقع حيوية مميزة.

يُذكر أن ماونتن ڤيو السعودية تضع تطوير مشروعات متكاملة ومستدامة كأحد أهم أهدافها، وتعمل على إبرام شراكات استراتيجية جديدة والاستحواذ على المزيد من الأراضي بالمملكة، لتحقيق أهداف وزارة البلديات والإسكان في توفير 300 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.