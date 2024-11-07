شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 6 مساء.. "الأرصاد" ينبه من أتربة مثارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات .

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف . للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1854239955993727107?ref_src=twsrc%5Etfw