شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف ريال.. بيع فرخين في الليلة 17 لمزاد نادي الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة 17 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بيع صقرين مقابل 150 الف دولار.

وجاءت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ، طرح الوديعة، للطواريح عجل محمد وسالم الكربي وصالح وسالم البريكي، وبيع بمبلغ 50 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح ظهرة حفر الباطن، للطاروحين عبدالعزيز وعبدالحكيم الحربي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، وشهدت منافسة كبيرة قبل أن يباع بمبلغ 100 ألف ريال.

خدمات متكاملة للطواريح

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق "الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية" مالك الصقر "الطاروح"، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.





ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التليفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

أكبر مزادٍ رسمي للصقور

ويصنف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم.

كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.

