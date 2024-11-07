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بـ “القهوة السعودية” .. استقبال رحلات دمشق بمطار جدة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول لحظة تدشين وعودة رحلات الطيران رسميًا بين دمشق و جدة، بعد توقف استمر 13 سنة، حيث تم استقبال المسافرين بالقهوة السعودية والورود ترحيبا بهم في المملكة.

وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية قد اعلنت مؤخرا عن استئناف رحلات الطيران رسميًا بين مطاري دمشق الدولي ومطار جدة في المملكة، وذلك بعد توقف دام 13 سنة.

واوضحت المؤسسة ان بدأ من اليوم الخميس 7 نوفمبر، سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا، يومي الاثنين والخميس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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