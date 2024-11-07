شكرا لمتابعة خبر عن بـ “القهوة السعودية” .. استقبال رحلات دمشق بمطار جدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول لحظة تدشين وعودة رحلات الطيران رسميًا بين دمشق و جدة، بعد توقف استمر 13 سنة، حيث تم استقبال المسافرين بالقهوة السعودية والورود ترحيبا بهم في المملكة.

وكانت مؤسسة الخطوط الجوية السورية قد اعلنت مؤخرا عن استئناف رحلات الطيران رسميًا بين مطاري دمشق الدولي ومطار جدة في المملكة، وذلك بعد توقف دام 13 سنة.

واوضحت المؤسسة ان بدأ من اليوم الخميس 7 نوفمبر، سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا، يومي الاثنين والخميس.