شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. "الأرصاد" يوضح خريطة الأمطار على المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن

الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

كما تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد الى أجزاء من منطقة القصيم.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل الى 42 كم/ساعةعلى الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى مترونصف يصل الى مترين على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.