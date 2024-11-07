بالصور: أبطال فيلم دراكو رع يحتفلون بالعرض الخاص في السعودية

النجوم والمشاهير في العرض الخاص لفيلم دراكو رع

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قصة فيلم دراكو رع

العرض الخاص لفيلم دراكو رع بالسعودية - الصورة من المركز الاعلامي للفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - احتفل صناع وأبطال فيلم "" بالعرض الخاص له الذي أقيم في احد المولات بالرياض، تزامن هذا الحدث مع انطلاق الفيلم في دور السينما السعودية، حيث حضر العرض الخاص مجموعة من المشاهير والإعلاميين، وتخلله عرض سجادة حمراء استقبل خلالها الصحفيون أبطال الفيلم للقاءات وحوارات حصرية معهم.شهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وصناعه خالد منصور وشادي ألفونس وأحمد طلعت والمؤلف محمود الفار، كما حضر المذيع صبحي عطري، والإعلامية بسنت شمس، ومجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا،إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة أرابيا بيكتشر أحمد طعيمة.تدور أحداث فيلم " دراكو رع" في إطار كوميدي خيالي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، آخر مصاصي الدماء الناجين من حرب قديمة ضد البشر، حيث يختبئان لآلاف السنين إلى أن تُجبرهما الظروف للظهور من جديد والدخول في مواجهة مع البشر.الفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، ويضم أيضًا مجموعة من المواهب الصاعدة منهم ملك بدوي ويارا عزمي.لفيلم من إخراج كريم أبو زيد وتأليف خالد منصور، شادي ألفونس، محمود الفار، ومينا خزام، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته نايل وود في تقديم فيلم الرعب "عمّار" الذي عرض على منصات متعددة، وتستعد الشركة للمشاركة بفيلم "مين يصدق" المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»