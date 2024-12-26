شكرا لقرائتكم تقديم مباراة موناكو ضد أستون فيلا.. أخبار الفريقين والتذاكر والتوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدخل مرحلة دوري أبطال أوروبا 2024/25 مراحلها الحاسمة، حيث يسافر أستون فيلا إلى جنوب فرنسا لمواجهة موناكو.

يتعادل الفريقان في النقاط، حيث يحتل موناكو المركز الثامن ونظيره الإنجليزي في المركز التاسع، مما يعني أن كل منهما سيبحث عن الحد الأقصى من النقاط لإنهاء مرحلة الدوري على أعلى مستوى.

وستكون هذه المباراة أول لقاء تنافسي على الإطلاق بين هذين الجانبين، لذا سيدخلانها بإيمان وثقة في الفوز.

قاد آدي هوتر موناكو إلى المركز الثاني في موسمه الأول حيث تأهل فريق الإمارة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2018/19.

حقق موناكو بداية قوية هذا الموسم حيث خاض 11 مباراة دون هزيمة، بما في ذلك فوز مثير 2-1 على برشلونة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

في حين يظلون في المركز الثاني في الدوري الفرنسي الممتاز بفارق سبع نقاط خلف باريس سان جيرمان، يحتل موناكو أيضًا المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا بعشر نقاط، على الرغم من خسارتهم 3-2 أمام بنفيكا.

في الواقع، سيرغبون في إبقاء فيلا في أماكن التصفيات حيث يحتلون المركز الأخير التلقائي لدور الستة عشر بحكم الأهداف المسجلة.

ولا يمكن التأكيد على أهمية الاحتفاظ بمركزهم بين الثمانية الأوائل بما فيه الكفاية، حيث سيحافظ على عامل الشعور الجيد وتجنب مباراتين إضافيتين في التصفيات من أجل الوصول إلى أدوار خروج المغلوب.

ويجب على موناكو الاستفادة من أجواء مشجعيهم على أرضهم والفوز على فيلا سيزيد من ثقتهم ويطيح بحصان أسود محتمل آخر في مسابقة هذا الموسم.

من ناحية أخرى، استمتع فريق أوناي إيمري بحملة رائعة في 2023/24 حيث زعزعوا الترتيب الطبيعي للمراكز الستة الأولى وحققوا تأهلًا لدوري أبطال أوروبا من خلال إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وكان موسمهم الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 1982/1983 محل استحسان جماهير أستون فيلا، حيث حققوا بداية مذهلة للموسم حيث سجل جون دوران هدف الفوز في الشوط الثاني في ثلاث من مبارياتهم الأربع الأولى.

كما كانت هناك بداية رائعة في القارة بفوز حاسم 3-0 على يونج بويز في اليوم الافتتاحي، تلاه فوز 1-0 على بايرن ميونيخ في مباراة إعادة لنهائي كأس أوروبا المنتصر عام 1982.

لقد أدى هذا الفوز في العودة إلى فيلا بارك لمباراة دوري أبطال أوروبا إلى زيادة ثقتهم المرتفعة بالفعل وعملت كإشارة تحذير للمنافسين المحليين والأوروبيين. واستمرت الأمور بسلاسة حتى بدأت سلسلة النتائج السيئة بهزيمة ثقيلة 4-1 أمام توتنهام، ثم خسروا أمام كلوب بروج وليفربول قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

الآن، أصبح الأسود في ثماني مباريات متتالية بدون فوز في جميع المسابقات بعد الهزيمة 3-0 أمام تشيلسي ويجب عليهم إيقاف هذا الروتين قبل أن يستمر في تعطيل موسم واعد.

إنهم الآن في المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط خلف برايتون صاحب المركز الرابع بالفعل، وخارج أماكن التأهل التلقائي لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا. ولا تزال هناك فرصة لقلب النتائج قبل فوات الأوان، وهذه المباراة ضد موناكو هي فرصة كبيرة للعودة إلى المراكز الثمانية الأولى.

وبالنظر إلى المدير الفني والجودة المتاحة لهم، فإن أستون فيلا سيتخيلون أنفسهم للعودة إلى طرق الفوز.

وبغض النظر عن تراجع نتائجهم، فيجب أن يتقدموا في النهاية إلى دور خروج المغلوب ويظلون أقوياء بما يكفي لإزعاج أفضل الفرق في جميع أنحاء أوروبا.

ويجب عليهم تأمين نتيجة إيجابية في هذه الرحلة الشاقة إلى موناكو وسيكون فريق إيمري واثقًا من إنجاز عمل لائق، بشرط أن يتمكنوا من إشراك فريق لائق بما فيه الكفاية.

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تذاكر المباراة

تقام مباراة الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 5:45 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مناسبة لا تُنسى، حيث أصبحت تذاكر المباريات متاحة للبيع الآن على الموقع الإلكتروني لكل نادٍ على حدة، كما ستُمنح الأولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.

ستكون هذه المباراة التي ستقام في منطقة فونتفيل في موناكو ذات طابع قاري مناسب.

ويُعد ملعب لويس الثاني الذي يتسع لـ 16 ألف مقعد مكانًا مميزًا لكرة القدم، وسيحرص مشجعو الفريقين على رفع مستويات الصوت.

نظرًا لأن المقاعد المتاحة محدودة، فمن المتوقع أن تُباع هذه المباراة بسرعة، لذا يُنصح المشجعون المسافرون بالعثور على تذاكر مباراة موناكو ضد أستون فيلا على موقع إعادة البيع. وهناك، يمكن لعشاق المباريات أيضًا حجز تذاكر أستون فيلا للموسم بأكمله.

أخبار الفريقين

يقال إن كريبين دياتا سيتعافى بعد بضعة أسابيع من إصابة عضلية، لكن هناك أمل في أن يكون لائقًا لهذه المباراة بينما يظل إيدان ديوب مصابًا مع موناكو.

بينما جاكوب رامسي وماتي كاش وأمادو أونانا وإيمي مارتينيز هم ضحايا فيلا في وقت كتابة هذا التقرير.

التشكيلات

أقام هوتر توازنًا قويًا مع فريق موناكو الذي يتشكل بنظام 4-2-3-1 الذي سيكون منضبطًا وقاتلًا في الهجوم.

سيكونون قادرين على مطابقة القوة البدنية لفيلا في منتصف الملعب، ويبقى الأمر متروكًا للخط الأمامي ليكون حاسمًا بما يكفي لإيذاء الجانب الإنجليزي.

موناكو: ماجيكي؛ فانديرسون، كيهرير، ساليسو، واتارا؛ زكريا، ماجاسا؛ أكليوتشي، مينامينو، جولوفين؛ بالوجون

استحضر إيمري إعدادًا تكتيكيًا قويًا في أستون فيلا مما يجعل من الصعب هزيمتهم وتهديدًا ضد أي خصم.

إن نظامهم 4-2-3-1 هو نظام سلس، مع خيارات لتغيير مجرى المباراة لإلغاء اللاعبين من مقاعد البدلاء بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التعديلات التكتيكية.

أستون فيلا: مارتينيز؛ كونسا، كارلوس، توريس، ديني؛ تيليمانس، أونانا؛ ماكجين، رامسي، روجرز؛ واتكينز

التوقعات

سيكون الزوار خصمًا صعبًا للغاية لموناكو الذي سيأخذ هذا كاختبار جيد ضد فريق لديه أهداف مماثلة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونظرًا لأنه من المرجح أن يحدد من يتقدم مباشرة إلى دور الستة عشر ومن يجب أن يمر عبر جولة فاصلة، فستكون مباراة تنافسية للغاية.

يجب أن يكون هناك القليل بينهما، ومن المرجح أن يحدد الهدف الأول الإيقاع الذي ستسير به هذه المباراة. تنتظرنا مباراة ممتعة ولكن فيلا من المفترض أن يتفوق فيها.

موناكو 1-2 أستون فيلا