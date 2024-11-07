شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 12130 نقطة، وبتداولات بلغت 7.535 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.234 مليار سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.159 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 113 شركة ارتفعت أسهم 113 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 111، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رسن، ومياهنا، وذيب، ونسيج، وإم آي إس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، معادن، ومجموعة الحكير، وأكوا باور، والكابلات السعودية، وثمار، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.4%، عند 29269 نقطة، وبتداولات بلغت 119.131 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 14 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 61.594 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 49 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.