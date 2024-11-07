الاعلان عن نتائج الانتخابات الاميركية بالارقام والولايات: ترامب يحصل على 291 صوتا انتخابيا وهاريس على 223

انتُخب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في مواجهة كامالا هاريس بتجاوزه عتبة 270 ناخبا كبيرا، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز الجمهوري ترامب في أكثر من نصف الولايات الأميركية الخمسين، بما في ذلك ولايات جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن التي صوتت للديموقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

ويمنح هذا الفوز ترامب أصوات 291 ناخبا كبيرا مقابل 223 لهاريس.

في ما يأتي قائمة بالولايات التي فاز بها كل من المرشحَين للبيت الأبيض. وهناك بعض الولايات التي لم تنشر نتائجها بعد وسائل الإعلام، لكنها لا تغير نتيجة الانتخابات.

وبين قوسين عدد الأصوات التي فاز بها كل من المرشّحين.

- ترامب (291) -

ألاباما (9)

أركنسو (6)

فلوريدا (30)

أيداهو (4)

إنديانا (11)

أيوا (6)

كنساس (6)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ميشيغان (15)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

مونتانا (4)

نيبراسكا (4)

كارولاينا الشمالية (16)

داكوتا الشمالية (3)

أوهايو (17)

أوكلاهوما (7)

بنسلفانيا (19)

كارولاينا الجنوبية (9)

داكوتا الجنوبية (3)

تينيسي (11)

تكساس (40)

يوتا (6)

فرجينيا الغربية (4)

ويسكنسن (10)

وايومنغ (3)

جورجيا (16)

- هاريس (223) -

كاليفورنيا (54)

كولورادو (10)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

مقاطعة كولومبيا (3)

هاواي (4)

إلينوي (19)

ماريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

مينيسوتا (10)

نبراسكا (1)

نيو هامبشر (4)

نيوجيرزي (14)

نيومكسيكو (5)

نيويورك (28)

أوريغن (8)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن (12)