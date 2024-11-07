القناة 13 الإسرائيلية: تعيين كاتس في منصب وزير الدفاع بدلا من غالانت يمثل اقتراب نهاية ولاية رئيس الأركان

اعتبرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "تعيين كاتس في منصب وزير الدفاع بدلا من غالانت يمثل اقتراب نهاية ولاية رئيس الأركان".

وأمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أقال وزير الدّفاع يوآف غالانت، وعيّن وزير الخارجيّة يسرائيل كاتس بدلًا منه".

وكانت قد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة عن مصادر حكوميّة، في 30 تشرين الأوّل الماضي، أنّ "وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يشارك بمناقشات أمنيّة حسّاسة، أكثر ممّا كان عليه سابقاً"، لافتةً إلى أنّ "الفرضيّة هي أنّ ذلك تحضير لتولّي يسرائيل كاتس حقيبة الدّفاع بدلًا من غالانت".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "نتانياهو أخبر شركاءه الحريديم في الائتلاف، بأنّه يمكن إقالة غالانت بعد الهجوم على إيران".كذلك ذكرت الصّحيفة أنّ "غالانت انتقد بشدّة نتانياهو وحكومته، وأخبرهم في رسالة قبل ضربة إيران أنّ الحرب تُشنّ بدون بوصلة"، مضيفةً أنّ "مكتب نتانياهو قال لغالانت إنّ رسالته محيّرة، وإنّ أهداف الحرب وبوصلتها هي كما حدّدها مجلس الوزراء".