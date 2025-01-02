الصور الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 07:19 مساءً - كشفت المطربة مي فاروق عن الصور الأولى من جلسة التصوير الرسمية لحفل زفافها المقرر اليوم الخميس 2 يناير من الفنان محمد العمروسي، والتقطت الصور بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.

ونشرت المطربة مي فاروق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام الاستعدادات النهائية لها ولزوجها الفنان محمد العمروسي، إذ كانت ترتدي روب الزفاف الأبيض ومدون عليه اسمها، كما أن العمروسي كان يرتدي روب الزفاف ذات اللون الأسود والمدون عليه اسمه، ونشرت أيضا صورا لهما بالفستان الأبيض.



صور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - الصورة من حساب مي فاروق على انستغرام

وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق في جلسة التصوير الرسمية، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

صور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - الصورة من حساب مي فاروق على انستغرام



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خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي في يناير 2024

وكانت مي فاروق قد احتفلت بخطبتها من محمد العمروسي في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربين، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.



صور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي - الصورة من حساب مي فاروق على انستغرام

وكانت قصة حب مي فاروق ومحمد العمروسي بدأت في حفل زفاف المخرجة بتول عرفة، إذ أهداها «مروحة يدوية صغيرة» لتلطيف حرارة الجو بذلك اليوم، وهو ما جعل قصة الحب تشتعل بينهما.

وحكى الفنان جمال العمروسي تفاصيل بداية قصة حبه وارتباطه بالفنانة مي فاروق، مشيرًا إلى أن ارتباطه بها جاء بمحض الصدفة، ووصف هذا اللقاء بـ«الصدفة الغريبة».

وقال «العمروسي» خلال حديثه في بودكاست «ع الرايق» مع الإعلامي خالد عليش ومريهان عمرو عبر «بودكاست المتحدة»: «أنا مش عارف إيه اللي خلاني أتحلى بالجرأة وأكلمها. هي شدتني جدًا، وكنت مترددًا لأنني كنت خايف من أن أُحرج إذا بادرت بالكلام».

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يذكر أن محمد العمروسي شارك مؤخراً في مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه مؤخراً، والعمل مكون من 45 حلقة ومن بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق صالح عبد النبى، عزوز عادل، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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