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مقتل 27 مهاجراً وإنقاذ 83 بعد غرق قاربين قبالة تونس

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مسؤول في الحماية المدنية في تونس الخميس انتشال 27 جثة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الأربعاء وإنقاذ 83 آخرين بعد غرق قاربين قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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