الخليج اليوم .. الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار في الجبل الأسود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدانت دولة الإمارات بشدة، حادثة إطلاق النار التي وقعت في جمهورية الجبل الأسود في إحدى مناطق شمال غرب العاصمة بودغوريتشا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن تضامنها مع حكومة الجبل الأسود وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.